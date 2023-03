Soirée limousine, 18 mars 2023, Rilhac-LastoursRilhac-Lastours . Soirée limousine Rilhac-Lastours Haute-Vienne Rilhac-Lastours

2023-03-18 – 2023-03-18 Rilhac-Lastours

Haute-Vienne Rilhac-Lastours Rilhac-Lastours Rendez-vous à salle polyvalente de rilhac-lastours à 20h30. Gratuit. Sur réservation. Informations et réservation : Comité des fêtes de Rilhac-Lastours au 06 63 03 38 22. Soirée limousine avec Stéphane VILLARD à partir de 20h30 à la salle polyvalente de rilhac-lastours. Rilhac-Lastours Rilhac-Lastours

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Rilhac-Lastours Rilhac-Lastours Autres Lieu Rilhac-Lastours Rilhac-Lastours Adresse Rilhac-Lastours Haute-Vienne Rilhac-Lastours Ville Rilhac-LastoursRilhac-Lastours Departement Haute-Vienne Lieu Ville Rilhac-Lastours Rilhac-Lastours

Soirée limousine 2023-03-18 was last modified: by Soirée limousine Rilhac-Lastours Rilhac-Lastours 18 mars 2023 Haute-Vienne Rilhac-Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Rilhac-LastoursRilhac-Lastours Haute-Vienne