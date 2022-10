Soirée Limousine Châtaignes et Cidre Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-ForêtChâteauneuf-la-Forêt Catégories d’évènement: Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt

Haute-Vienne

Soirée Limousine Châtaignes et Cidre Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt, 29 octobre 2022, Châteauneuf-la-ForêtChâteauneuf-la-Forêt. Soirée Limousine Châtaignes et Cidre Mairie

Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne OT de Briance Combade Châteauneuf-la-Forêt

2022-10-29 – 2022-10-29 Châteauneuf-la-Forêt

Haute-Vienne Mairie Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne Châteauneuf-la-Forêt Soirée animée châtaignes grillées au feu de bois et cidre doux .

Soupe à l’oignon, châtaignes grillées à volonté ,crêpes

Tarif : 5€ – Gratuit -12 ans

RDV à la salle Bartholdi à CHATEAUNEUF LA FORET le samedi 29 octobre 2022 à 19h30

Rens.: 05 55 69 30 17 Mairie Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-07-06 par OT de Briance Combade

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt, Haute-Vienne Autres Lieu Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt Adresse Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne OT de Briance Combade Châteauneuf-la-Forêt Ville Châteauneuf-la-ForêtChâteauneuf-la-Forêt lieuville Mairie Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt Departement Haute-Vienne

Soirée Limousine Châtaignes et Cidre Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt 2022-10-29 was last modified: by Soirée Limousine Châtaignes et Cidre Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt 29 octobre 2022 Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne OT de Briance Combade Haute-Vienne

Châteauneuf-la-ForêtChâteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne