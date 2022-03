Soirée libanaise à la Maison Georges Rions Rions Catégories d’évènement: Gironde

Rions

Soirée libanaise à la Maison Georges Rions, 9 avril 2022, Rions. Soirée libanaise à la Maison Georges Place Cazeaux Cazalet Maison Georges Rions

2022-04-09 – 2022-04-09 Place Cazeaux Cazalet Maison Georges

Rions Gironde Rions Le 9 avril prochain, nous vous proposerons un menu dégustation unique inspiré de la cuisine libanaise. Découvrez en plusieurs services les saveurs et épices sélectionnées et revisitées par notre chef. Le 9 avril prochain, nous vous proposerons un menu dégustation unique inspiré de la cuisine libanaise. Découvrez en plusieurs services les saveurs et épices sélectionnées et revisitées par notre chef. +33 5 56 27 49 37 Le 9 avril prochain, nous vous proposerons un menu dégustation unique inspiré de la cuisine libanaise. Découvrez en plusieurs services les saveurs et épices sélectionnées et revisitées par notre chef. maison georges

Place Cazeaux Cazalet Maison Georges Rions

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Rions Autres Lieu Rions Adresse Place Cazeaux Cazalet Maison Georges Ville Rions lieuville Place Cazeaux Cazalet Maison Georges Rions Departement Gironde

Rions Rions Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rions/

Soirée libanaise à la Maison Georges Rions 2022-04-09 was last modified: by Soirée libanaise à la Maison Georges Rions Rions 9 avril 2022 Gironde Rions

Rions Gironde