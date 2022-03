Soirée LGBT+ au Kraken Pub Saint-Quentin, 26 mars 2022, Saint-Quentin.

Soirée LGBT+ au Kraken Pub Saint-Quentin

2022-03-26 – 2022-03-26

Saint-Quentin Aisne

L’Association “Fier.e.s et queer” de Saint-Quentin organise une soirée thématique aux couleurs des LGBT+ au Kraken Pub, le samedi 26 mars à partir de 19 heures.

Bonne humeur, convivialité, inclusivité, table associative pour discuter et découvrir des actions de l’association, sans oublier Dj et dance floor au programme !

Pour tout contact : fieresetqueer@gmail.com / 0668341704

+33 6 68 34 17 04

Kraken Pub

Saint-Quentin

