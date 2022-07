Soirée L’Esprit des Halles

Soirée L’Esprit des Halles, 15 juillet 2022, . Soirée L’Esprit des Halles



2022-07-15 19:00:00 – 2022-07-15 00:00:00 EUR 0 0 DJ Set, Food Comptoir et Cocktail en terrasse. DJ Set, Food Comptoir et Cocktail en terrasse. +33 5 59 98 56 90 DJ Set, Food Comptoir et Cocktail en terrasse. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville