Soirée Les Z’amours, 13 février 2023, Ménigoute OT Gâtine Ménigoute.

Soirée Les Z’amours

Route de St-Maixent Ménigoute Deux-Sevres

2023-02-13 18:30:00 – 2023-02-13 20:00:00

Ménigoute

Deux-Sevres

Ménigoute

EUR Une soirée spéciale à l’occasion de la St Valentin pour tester votre compatibilité amoureuse de manière ludique et décalée.

Inspirée de la célebre émission, les animateurs du CSC vous réservent un bon moment de rigolade (et peut être d’engueulades !).

2 sessions possibles : 18h30/20h et 20h30/22h. 6 couples par session. Vous pouvez emmener vos enfants, ils y assisteront en tant que spectateurs.

Inscription obligatoire pour participer au jeu.

Si vous souhaitez faire partie du public, l’entrée est libre

+33 5 49 69 93 13 Centre Socioculturel du Pays Ménigoutais

CSC du Pays Ménigoutais

Ménigoute

