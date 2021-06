Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Soirée « Les Jams de l’EDIM » La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

La Mine Ressourcerie, le vendredi 11 juin à 19:00

Nous poursuivons ce week-end avec l'EDIM en vous proposant une soirée Jam. Pour commencer, vous pourrez profiter d'un concert d'un groupe pro de l'école de musique, puis vous pourrez rejoindre les artistes sur scène pour participer à un Jam surprenant, à vos instruments ! —————————————- Notre équipe est sur les starting blocks et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir de nouveau à partir du 9 juin ! Les soirées auront lieu sans réservation ni entrée payante. En raison des mesures sanitaires, la participation aux soirées devra se faire assis à table, le bar et la restauration seront ouverts.

2021-06-11T19:00:00 2021-06-11T22:00:00

