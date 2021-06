Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Soiree LES ECLATANTES – 4eme edition Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soiree LES ECLATANTES – 4eme edition Cité des Sciences et de l’Industrie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Soiree LES ECLATANTES – 4eme edition

le samedi 3 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Concert precede de plusieurs activites et demonstrations. (precisions a venir). **Batiment**: En ligne **Thèmes**: Sciences et société **Activités**: Concert [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/)

gratuit

Concert precede de plusieurs activites et demonstrations. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00;2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris