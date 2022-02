SOIRÉE – LES DOUCES FOLIES DU CHALET LES CAPUCINS Thionville, 11 mars 2022, Thionville.

Thionville Moselle

99 EUR

Vous rêviez d’une soirée “Folie douce” comme dans les plus prestigieuses stations des Alpes. Prenez la télécabine et direction le chalet les Capucins.

Au programme : traiteur, DJ, saxophoniste et bien d’autres surprises.

Réservation obligatoire avant le vendredi 04 mars 2022.

reception@bwplus-thionvillecentre.com +33 3 82 50 34 67 https://www.bwplus-thionvillecentre.com/

