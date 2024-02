Soirée « les bronzés sont givrés » et repas Thérondels, vendredi 23 février 2024.

Soirée « les bronzés sont givrés » et repas Thérondels Aveyron

Repas et soirée festive dans une ambiance montagne !

Pour se réchauffer au coeur de l’hiver, l’APE et le Comité des fêtes de Thérondels vous propose un repas et une soirée conviviale et festive, dans une ambiance montagne.

Repas tartiflette; charcuterie et crêpe (sucre) 15€/adulte et 10€/enfant.

Déguisement conseillé tenue de ski (un vin chaud offert à ceux/celles venu(e)s déguisé(e)s !)

Rendez-vous à 19h30 à la salle des fêtes.15 EUR.

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23

Thérondels 12600 Aveyron Occitanie

