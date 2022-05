Soirée ‘Les Années 80’ à Estréelles ! Estréelles Estréelles Catégorie d’évènement: Estréelles

Dans le cadre de la Fête de la Musique, le comité des fêtes de la commune d’Estréelles vous propose une soirée ‘Années 80’ sur le parking de la Mairie. Buvette et restauration sur place. +33 3 21 81 85 78 Soirée dansante

Dans le cadre de la Fête de la Musique, le comité des fêtes de la commune d’Estréelles vous propose une soirée ‘Années 80’ sur le parking de la Mairie. Buvette et restauration sur place. Place de la Mairie Estréelles

