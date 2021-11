Bergerac Lycée Maine de Biran - CDI Bergerac, Dordogne Soirée lectures par des lycéens Lycée Maine de Biran – CDI Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Soirée lectures par des lycéens Lycée Maine de Biran – CDI, 20 janvier 2022, Bergerac. Soirée lectures par des lycéens

Lycée Maine de Biran – CDI, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:30

Les élèves du lycée Maine de Biran liront des textes qu’ils auront choisis devant un public de parents, d’élèves et de professionnels du livre.

Respect des normes sanitaires en vigueur le jour de la manifestation.

Les élèves du lycée Maine de Biran liront des textes qu’ils auront choisis devant un public de parents, d’élèves et de professionnels du livre. Lycée Maine de Biran – CDI 108 rue Valette 24100 Bergerac Bergerac La Madeleine Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:30:00 2022-01-20T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Lycée Maine de Biran - CDI Adresse 108 rue Valette 24100 Bergerac Ville Bergerac lieuville Lycée Maine de Biran - CDI Bergerac