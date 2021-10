SOIREE “LECTURES MUSICALES” | LA SAUCE Saint-André-de-Sangonis, 6 novembre 2021, Saint-André-de-Sangonis.

SOIREE “LECTURES MUSICALES” | LA SAUCE 2021-11-06 19:00:00 – 2021-11-06

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis

L’ Association La Sauce vous donne rendez-vous le samedi 6 novembre pour une soirée « lectures musicales »

à 19h chez Sophie et Michel Combe à Saint André de Sangonis

Venez écouter des textes de Edgar Allan Poe, Philippe Labro, Albert Camus et Maria Casarès…et bien d’autres lus par les comédiens du Théatre Populaire de la Vallée de L’Hérault et accompagnés à la flûte traversière par Marou Thin, musicienne.

Sur inscription, nombre de places limité : écrivez à lasaucestandre@gmail.com ou appelez Isabelle au 06 83 19 56 39. Participation au chapeau.

