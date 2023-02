Soirée lectures et dégustation Poinçon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Soirée lectures et dégustation Poinçon, 26 mars 2023, Paris. Le dimanche 26 mars 2023

de 18h30 à 20h00

. gratuit celeste@poinconparis.com “Je est une autre”, soirée de lectures de romans contemporains, met en avant les héroïnes féminines. La comédienne Roxane Driay présente deux romans dans des lectures interprétées d’extraits formant une traversée complète d’une vingtaine de minutes. Les lectures sont suivies d’une dégustation inspirée par le roman (cuisine éthique, vegan et locale) et d’un temps d’échange convivial auquel participeront la Librairie Odessa et l’association les Aliennes. Poinçon 124, avenue du general leclerc 75014 Paris Contact :

Cie La Portée

