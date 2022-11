Soirée Lecture pour tous Renac Renac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Renac La lecture n’est pas chose facile pour tout le monde !

Une soirée pour promouvoir les 1001 manières de lire autrement. Venez assister à cette soirée à laquelle sont conviés de nombreux partenaires : Foyer Les Glycines, ZTL Editions, R2Dtooldys, Etincelle Inclusion, la librairie Libellune, Lescalire, Sensicap, la Médiathèque-Jean Michel Bollé, Association Li(b)re, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine…

Au programme : présentation de livres accessibles et d’outils facilitant la lecture.

Gratuit et ouvert à tous : que vous soyez parents ou professionnels.

Mardi 22 novembre à 20 heures / Salle polyvalente de Renac.

Renseignements : médiathèque de Renac au 02-99-72-02-44 ou mediatheque.renac@gmail.com +33 2 99 72 02 44 Salle polyvalente 35 Rue du Colonel du Halgouët Renac

