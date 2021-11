Ségoufielle Médiathèque de Ségoufielle Gers, Ségoufielle Soirée lecture Médiathèque de Ségoufielle Ségoufielle Catégories d’évènement: Gers

Depuis 2018, nous participons à cet évènement et proposons des temps d’échanges autour de la lecture. Cette année encore, nous vous offrons une soirée lecture autour du thème suggéré “Aimons toujours ! Aimons encore !”. Le thème de l’Amour sera traité dans son sens le plus large afin de favoriser une vision toute en contraste autour d’une dizaine d’extraits de textes choisis Soirée lecture dans une ambiance tamisée Médiathèque de Ségoufielle Impasse de cabaret 32600 Ségoufielle Ségoufielle Gers

