Soirée lecture formes de voix Le Hangar Zéro Le Havre, mercredi 6 mars 2024.

De la bouche à l’oreille, des histoires, des contes, des poèmes, mis en voix pour être partagés. Romane et Julia, issues du master de création littéraire du Havre, proposent une soirée lecture pour laquelle elles ont invité d’autres jeunes artistes et écrivain.es à lire avec elles certains de leurs textes. C’est une invitation à venir goûter les mots et les univers de celles et ceux qui monteront sur scène.

Durée 2h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:30:00

fin : 2024-03-06 21:00:00

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

