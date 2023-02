Soirée lecture et poésie “Ruralités” BozoulsBozouls Catégories d’Évènement: Aveyron

Bozouls Bozouls

Soirée lecture et poésie “Ruralités”, 17 mars 2023, BozoulsBozouls . Soirée lecture et poésie “Ruralités” 13 place de la Mairie

Bozouls Aveyron Bozouls

2023-03-17 – 2023-03-17 Bozouls

Aveyron 13 place de la Mairie Bozouls Aveyron Bozouls EUR Soirée lecture avec Alain Ténières, poésie, tisane et douceurs ! Dans le cadre du printemps des Poêtes, autour du recueil de la poétesse aveyronnaise Hortense Raynal OT Terres d’Aveyron

13 place de la Mairie Bozouls Bozouls

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Bozouls Bozouls Autres Lieu Bozouls Bozouls Adresse Bozouls Aveyron Bozouls Ville BozoulsBozouls lieuville 13 place de la Mairie Bozouls Bozouls Departement Aveyron

Bozouls Bozouls BozoulsBozouls Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bozoulsbozouls /

Soirée lecture et poésie “Ruralités” 2023-03-17 was last modified: by Soirée lecture et poésie “Ruralités” Bozouls Bozouls 17 mars 2023 Aveyron Bozouls Bozouls Aveyron

BozoulsBozouls Aveyron