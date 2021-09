Camoel 5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel Camoel, Loire-Atlantique Soirée lecture et dégustation 5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel Camoel Catégories d’évènement: Camoel

Loire-Atlantique

Soirée lecture et dégustation 5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel, 8 octobre 2021, Camoel. Soirée lecture et dégustation

5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel, le vendredi 8 octobre à 19:00

Plantes sauvages des marais salants et du bord de mer. Venez découvrir ou redécouvrir la salicorne, la tétragone, le fenouil… Partager et échanger le fruit de vos cueillettes ainsi que vos recettes.

Public

Plantes sauvages des marais salants et du bord de mer. Venez découvrir ou redécouvrir la salicorne, la tétragone, le fenouil… Partager et échanger le fruit de vos cueillettes ainsi que vos rece… 5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel 5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel Camoel Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T05:00:00

Détails Catégories d’évènement: Camoel, Loire-Atlantique Autres Lieu 5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel Adresse 5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel Ville Camoel lieuville 5 Impasse du Clos du Pont 56130 Camoel Camoel