Soirée Lecture de poésies Callian, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Callian. Soirée Lecture de poésies 2021-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-02 23:00:00 23:00:00 SAS La Bastide du Bau Reddoun 355, Chemin du Plan des Combes

Callian Var Callian Var Provence-Alpes-Côte d’Azur EUR 20 20 Soirée dédiée à la poésie au cœur de la Bastide du Bau Reddoun, à Callian. Nous vous proposons un évènement sur la poésie, ouvert à tous. bienvenue@bastidedubaureddoun.com +33 6 34 99 60 80 https://bastidedubaureddoun.com/ dernière mise à jour : 2021-06-08 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

