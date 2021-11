Ducos CDI du LEGTA de Croix-Rivail Ducos Soirée lecture avec les internes CDI du LEGTA de Croix-Rivail Ducos Catégorie d’évènement: Ducos

Soirée lecture avec les internes CDI du LEGTA de Croix-Rivail, 20 janvier 2022, Ducos. Soirée lecture avec les internes

CDI du LEGTA de Croix-Rivail, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:30 Le temps d’une soirée, les internes du LEGTA de Croix-Rivail vont répondre à un quiz sur un texte à lire. Puis ils participeront à un atelier bookface. Remise de récompense pour les participants. CDI du LEGTA de Croix-Rivail Bois rouge 97224 Ducos Ducos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T17:30:00 2022-01-20T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ducos Autres Lieu CDI du LEGTA de Croix-Rivail Adresse Bois rouge 97224 Ducos Ville Ducos lieuville CDI du LEGTA de Croix-Rivail Ducos