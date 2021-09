Aurseulles Aurseulles Aurseulles, Calvados Soirée lecture au DOC à Saint-Germain-d’Ectot Aurseulles Aurseulles Catégories d’évènement: Aurseulles

Calvados

Soirée lecture au DOC à Saint-Germain-d’Ectot Aurseulles, 17 septembre 2021, Aurseulles. Soirée lecture au DOC à Saint-Germain-d’Ectot 2021-09-17 19:30:00 – 2021-09-17 Centre Culturel Le DOC 24 rue de la Croix des Landes

Aurseulles Calvados Aurseulles Le DOC vous propose une soirée de lecture avec GUYLAINE COSSERON et PAULINE COLEMARD Lecture performée dans le cadre des Journées du matrimoine

Des textes d’autrices majeures ou méconnues, variés, sélectionnés par les artistes et le public, seront mis en valeur et interprétés lors de l’ouverture hebdomadaire du café associatif du DOC.

N’hésitez pas à venir avec un texte ! En partenariat avec Focus Jazz et avec le soutien de HF Normandie Le DOC vous propose une soirée de lecture avec GUYLAINE COSSERON et PAULINE COLEMARD Lecture performée dans le cadre des Journées du matrimoine

Des textes d’autrices majeures ou méconnues, variés, sélectionnés par les artistes et le public, seront… mediation@le-doc.fr +33 2 31 96 61 45 http://www.le-doc.fr/ Le DOC vous propose une soirée de lecture avec GUYLAINE COSSERON et PAULINE COLEMARD Lecture performée dans le cadre des Journées du matrimoine

Des textes d’autrices majeures ou méconnues, variés, sélectionnés par les artistes et le public, seront mis en valeur et interprétés lors de l’ouverture hebdomadaire du café associatif du DOC.

N’hésitez pas à venir avec un texte ! En partenariat avec Focus Jazz et avec le soutien de HF Normandie DOC dernière mise à jour : 2021-09-06 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Aurseulles, Calvados Autres Lieu Aurseulles Adresse Centre Culturel Le DOC 24 rue de la Croix des Landes Ville Aurseulles lieuville 49.12352#-0.71662