Soirée Le Vin du 20 Projection Dégustation Altkirch, mardi 20 février 2024.

Tous les 20 du mois, une soirée évènement sera organisée en présence d’un réalisateur ou d’une réalisatrice qui présentera un film sur le thème du vin en présence d’un vigneron(ne) qui proposera une dégustation de vins.

La prochaine soirée LE VIN DU 20 sera organisée le mardidi 20 février 2024 au cinéma PALACE d’Altkirch.

C’est parti pour une nouvelle édition du VIN DU 20 avec une dégustation des délicieux nectars du domaine Paul Humbrecht, suivie de la projection d’un des meilleurs films de l’année, la comédie fantastique VINCENT DOIT MOURIR qui vient sélectionnée aux Césars dans la catégorie meilleur premier film.

Le film

Synospis

Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d’homme sans histoires en est bouleversée et, quand le phénomène s’amplifie, il n’a d’autre choix que de fuir et de changer son mode de vie.

Le domaine

L’histoire de la Famille Humbrecht remonte au moins à 1620.

C’est en 1900 que Paul HUMBRECHT est venu s’installé à Pfaffenheim. Paul Humbrecht fut également le premier de la lignée à avoir mis son vin en bouteilles.

Riches d’une expérience et d’un savoir-faire transmis par leurs pères, tous ont eu à cœur de faire grandir dans la famille la passion du vin, fondée sur le respect de la nature. C’est pourquoi le domaine s’est orienté vers l’agriculture biologique en 1998 et la biodynamie en 1999, certifié par Ecocert .

Actuellement, Marc Humbrecht, issu de la treizième génération, dirige le domaine secondé par son épouse Susel. Il a à cœur de développer la finesse de ses vins, l’originalité, la qualité, tout en recherchant le bien-être de ses vignes.

Réservation conseillée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:00:00

fin : 2024-02-20

2 Boulevard Clémenceau

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est cinemaaltkirch@orange.fr

