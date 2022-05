Soirée le temps des yéyés

Soirée le temps des yéyés, 9 juillet 2022, . Soirée le temps des yéyés

2022-07-09 – 2022-07-09 L’association The Projectivers, invitée par les Amis de la Maison Carrée, pour une soirée « scopitone ». Un scopitone est l’ancêtre du clip qui était diffusé dans des sortes de juke box durant les années 60. La soirée nous invitera à une projection de musique yéyé, à une certaine insouciance estivale autour de ces jeunes chanteurs souriants et twistant ! La soirée sera suivie d’un toro de fuego.

Soirée sur réservation. L’association The Projectivers, invitée par les Amis de la Maison Carrée, pour une soirée « scopitone ». Un scopitone est l’ancêtre du clip qui était diffusé dans des sortes de juke box durant les années 60. La soirée nous invitera à une projection de musique yéyé, à une certaine insouciance estivale autour de ces jeunes chanteurs souriants et twistant ! La soirée sera suivie d’un toro de fuego.

Soirée sur réservation. L’association The Projectivers, invitée par les Amis de la Maison Carrée, pour une soirée « scopitone ». Un scopitone est l’ancêtre du clip qui était diffusé dans des sortes de juke box durant les années 60. La soirée nous invitera à une projection de musique yéyé, à une certaine insouciance estivale autour de ces jeunes chanteurs souriants et twistant ! La soirée sera suivie d’un toro de fuego.

Soirée sur réservation. ©Sophie Maison carrée dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville