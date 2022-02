Soirée Le repaire du Jedi à Gauchy Gauchy Gauchy Catégories d’évènement: Aisne

Gauchy Aisne Gauchy 10 De la musique, de l’humour, du spectacle, des sabres laser, de la magie et de l’HYPNOSE, c’est ce qui vous attend le 5 mars au « Repaire du Jedi » à partir de 20 heures.

Pour la première fois à Gauchy, IKAJ SECO prendra le contrôle de vos esprits !

Que la force soit avec vous le 5 mars à la salle polyvalente de Gauchy !!! Après “Dessine moi un Super Héro”, l’association Event-Taï vous invite à découvrir son nouveau spectacle dont l’intégralité des bénéfices servira à financer un projet en faveur du Handicap. HYPNOSE

Si vous avez choisi de rejoindre le côté obscur de la FORCE, oserez-vous affronter le Maître Jedi “IKAJ SECO” ? Pour la première fois à Gauchy, ce magicien, mentaliste et hypnotiseur, prendra le contrôle de vos esprits !

SABRE LASER

La troupe Event-Taï vous emmènera à l’autre bout de la Galaxie pour vous enseigner le maniement du SABRE LASER…

MUSIQUE

Embarquez pour un voyage dans le temps au son des années 80 sur les mélodies POP/ROCK du groupe REV Présentée par l’humoriste Karl Décamps, cette soirée vous réserve bien d’autres surprises !!! Petite restauration sur place

Sandwich : 2,50 € – Chips : 1,00 € – Boisson : 2,00 € – Dessert : 1,00 € – Café : 1,00 € – Barbe à papa : 1,00 €

Formule 5 € 1 sandwich + 1 sachet de chips + 1 boisson + 1 part de gâteau PASS VACCINAL OBLIGATOIRE Billetterie : (15€/10€/gratuit) :

