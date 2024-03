SOIREE LE PALACE UN BANQUET A CIEL OUVERT Nancy, samedi 16 mars 2024.

SOIREE LE PALACE UN BANQUET A CIEL OUVERT Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi

Pour sa 5ème édition, le Palace sera paré de feu et de lumières.

La thématique » Palace » est reconduite avec sa décoration, mise en scène, installation lumière, et spectacles.

Spectacle de danse, musique et mapping présenté par la Cie Osmosis.

Célébration sensible et spectaculaire: Installations monumentales, projection d’images dansantes, performance dansée, concert, déambulation participative…

Performance spectaculaire de la Cie Osmosis, suivie d’un parcours festif jusqu’à la MJC des 3 Maisons pour continuer la soirée et profiter tous ensemble d’un moment de partage et de convivialité.

Ensuite: Niché en extérieur dans la cour de l’ancienne école de la MJC, le banquet sera illuminé par les différentes créations des ateliers participatifs et prendra la forme d’une auberge espagnole. Apportez vos mets préférés à partager et la joyeuse équipe de la MJC s’occupe de la soupe !

Une performance artistique aura lieu sur place, avec un spectacle de jonglerie pyrotechnique et LED assuré par un 2 professionnels issus de la compagnie Histoire 100 fins.

La suite de l’événement, se poursuivra par une soirée dansante costumée, en intérieur, animée par l’association Studio 45, dans une salle mise en lumière par un duo de vidéastes-plasticiens, L’Air de Rien (Sophie Houot et Joël Defranoux), créateurs d’ambiance et de surprises…Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:45:00

fin : 2024-03-16

12 rue de Fontenoy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@mjc3maisons.fr

L’événement SOIREE LE PALACE UN BANQUET A CIEL OUVERT Nancy a été mis à jour le 2024-03-01 par DESTINATION NANCY