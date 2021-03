Thiais Thiais en Transition - en Ligne Thiais Soirée Le numérique est-il Responsable ? Thiais en Transition – en Ligne Thiais Catégorie d’évènement: Thiais

La prochaine soirée de Thiais en transition aura lieu mercredi prochain, le mercredi 17 mars à 19h30, en visio. Le thème sera « Le numérique est-il Responsable ? Partie 1 : Quels impacts sur l’environnement?, versus les éco-gestes du Numérique durable ? » Après une présentation, nous pourrons échanger et débattre sur ce thème!

Le mercredi 17 mars 2021 à 19h30, en visio (l[e lien sera donné sur la page facebook de l’événement le jour même à 19h](https://www.facebook.com/events/451019406353555/)) En espérant vous voir nombreux.ses pour venir échanger avec nous ?

Entrée libre avec accès sur via l’événement facebook le jour meme

2021-03-17T19:30:00 2021-03-17T21:30:00

