SOIREE LE BAL DES POMPIERS Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

SOIREE LE BAL DES POMPIERS Cité des sciences et de l’Industrie, 13 juillet 2022, Paris. SOIREE LE BAL DES POMPIERS

du mercredi 13 juillet au jeudi 14 juillet à Cité des sciences et de l’Industrie

Bal des pompiers, avec la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP).

accès gratuit

Bal des pompiers, avec la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T21:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T03:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

SOIREE LE BAL DES POMPIERS Cité des sciences et de l’Industrie 2022-07-13 was last modified: by SOIREE LE BAL DES POMPIERS Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 13 juillet 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris