Soirée Latino Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Soirée Latino Tournus, 28 avril 2022, Tournus. Soirée Latino Pub du Rempart – Hotel Le Rempart *** 2 Avenue Gambetta Tournus

2022-04-28 19:00:00 – 2022-04-28 23:30:00 Pub du Rempart – Hotel Le Rempart *** 2 Avenue Gambetta

Tournus Saône-et-Loire Les beaux jours s’installent et les soirées incontournables du Pub continuent… Cette fois-ci avec une soirée latino ! Au programme :

– Cocktails

– Tapas

– Musique Festive Latino Venez nombreux, seuls ou accompagnés pour profiter de cette soirée sous le signe du soleil et de l’été ! Les beaux jours s’installent et les soirées incontournables du Pub continuent… Cette fois-ci avec une soirée latino ! Au programme :

– Cocktails

– Tapas

– Musique Festive Latino Venez nombreux, seuls ou accompagnés pour profiter de cette soirée sous le signe du soleil et de l’été ! Pub du Rempart – Hotel Le Rempart *** 2 Avenue Gambetta Tournus

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Pub du Rempart - Hotel Le Rempart *** 2 Avenue Gambetta Ville Tournus lieuville Pub du Rempart - Hotel Le Rempart *** 2 Avenue Gambetta Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Soirée Latino Tournus 2022-04-28 was last modified: by Soirée Latino Tournus Tournus 28 avril 2022 Saône-et-Loire Tournus

Tournus Saône-et-Loire