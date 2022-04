Soirée Latino SBK Barbentane Barbentane Catégories d’évènement: Barbentane

Barbentane Bouches-du-Rhône Au programme, des stages de danse et une soirée dansante vous y attend.

– Stage de Kizomb de 18h à 19h avec Bastien.

– Stage de Bachata de 19h à 20h avec Jérémy et Julie.

– Stage de Salsa de 20h à 21h avec Stan.



Début de la soirée dansante à 21h, avec DJ Stan.

