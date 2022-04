Soirée latino SBK avec Sacala Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Parthenay

Soirée latino SBK avec Sacala Parthenay, 6 mai 2022, Parthenay. Soirée latino SBK avec Sacala V&B de Parthenay 167 Avenue Aristide Briand Parthenay

2022-05-06 19:00:00 – 2022-05-06 01:00:00 V&B de Parthenay 167 Avenue Aristide Briand

Soirée latino avec initiation Salsa et Bachata partenariat entre le V&B de Parthenay et l'association de danse latine Sacala. Soirée gratuite, consommation possible sur place.

V&B de Parthenay 167 Avenue Aristide Briand Parthenay

Parthenay 79200