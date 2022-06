Soirée Latino/SBK animée par Yosvani Marmande Marmande Catégories d’évènement: 47200

Marmande

Soirée Latino/SBK animée par Yosvani Marmande, 10 juin 2022, Marmande. Soirée Latino/SBK animée par Yosvani Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

2022-06-10 20:00:00 – 2022-06-10 01:00:00 Biotilus 15 rue Toupinerie

Marmande 47200 Soirée latino animée par Yosvani, danseur professionnel originaire de Santiago de Cuba, de l’école de Danse Afrocubamania de Bordeaux.

Salsa, Bachata et Kizomba seront au rendez vous.

Petite restauration : réservation conseillée au 0663161609. Soirée latino animée par Yosvani, danseur professionnel originaire de Santiago de Cuba, de l’école de Danse Afrocubamania de Bordeaux. +33 6 63 16 16 09 Soirée latino animée par Yosvani, danseur professionnel originaire de Santiago de Cuba, de l’école de Danse Afrocubamania de Bordeaux.

Salsa, Bachata et Kizomba seront au rendez vous.

Petite restauration : réservation conseillée au 0663161609. Biotilus

Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 47200, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Biotilus 15 rue Toupinerie Ville Marmande lieuville Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande Departement 47200

Marmande Marmande 47200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Soirée Latino/SBK animée par Yosvani Marmande 2022-06-10 was last modified: by Soirée Latino/SBK animée par Yosvani Marmande Marmande 10 juin 2022 47200 Marmande

Marmande 47200