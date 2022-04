SOIRÉE LATINO Saint-Brevin-les-Pins, 30 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-30 – 2022-04-30 Jade Bowling Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Soirée salsa stages et danse avec Vane No Mah et mixée par Ibra Chavez.

De 20h à 21h : stage salsa fusion

De 21h à 22h : stage salsa style couple

De 22h à 2h : soirée dansante latino gratuite

Tarifs stages : 8€ le stage, 10€ les 2.

jadefestival.danse@gmail.com +33 6 95 96 71 44 http://www.jadedanse.fr/

