Paimbœuf Loire-Atlantique Soirée latino animée par Roberto Castro Puentes, professeur cubain de danses latines, dans la salle d’animation du camping de Paimboeuf.

Venez découvrir ou redécouvrir les danses latines et passer un bon moment avec l’association Révélation Salsa. Ambiance assurée ! Entrée gratuite, ouvert à tous. Bar sur place.

