Soirée Latino La Grande École Le Havre, vendredi 18 octobre 2024.

Soirée Latino

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Latino Vibes une soirée de musique et de danse !

DJ Mister Cool en live, salsa et bachata au programme et fiesta garantie. Venez vibrer sur des rythmes enflammés !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18 19:00:00

fin : 2024-10-18

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.com

L’événement Soirée Latino Le Havre a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

