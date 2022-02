Soirée Latino Jaillans Jaillans Catégories d’évènement: Drôme

Jaillans

Soirée Latino Jaillans, 5 mars 2022, Jaillans. Soirée Latino La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Jaillans

2022-03-05 20:00:00 – 2022-03-05 02:00:00 La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille

Jaillans Drôme Jaillans Toutes vos envies de danses latines avec Manouk, DJ

Salsa, bachata, kizomba, reggaeton, chacha, merengue…



Réservation conseillée labonneambiance26@hotmail.com La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Jaillans

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Jaillans Autres Lieu Jaillans Adresse La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Ville Jaillans lieuville La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Jaillans Departement Drôme

Jaillans Jaillans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jaillans/

Soirée Latino Jaillans 2022-03-05 was last modified: by Soirée Latino Jaillans Jaillans 5 mars 2022 Drôme Jaillans

Jaillans Drôme