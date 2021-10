Dax Dax Dax, Landes Soirée latino chic Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Soirée latino chic Dax, 23 octobre 2021, Dax. Soirée latino chic 2021-10-23 – 2021-10-23 Grande Brasserie de l’Atrium 1 cours Foch

Dax Landes EUR 2 Dans un cadre unique et un parquet de danse magique, dansez sur des rythmes salsa, bachata merengue, Kizomba. Dans un cadre unique et un parquet de danse magique, dansez sur des rythmes salsa, bachata merengue, Kizomba. +33 5 58 58 62 52 Dans un cadre unique et un parquet de danse magique, dansez sur des rythmes salsa, bachata merengue, Kizomba. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Grande Brasserie de l'Atrium 1 cours Foch Ville Dax lieuville 43.71041#-1.05543