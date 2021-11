Saint-Chamond Centre Social et Culturel Lavieu Loire, Saint-Chamond Soirée Latino Centre Social et Culturel Lavieu Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Soirée Latino Centre Social et Culturel Lavieu, 8 avril 2022, Saint-Chamond. Soirée Latino

Centre Social et Culturel Lavieu, le vendredi 8 avril 2022 à 19:00

Le groupe Moda Latina avec Fredo Anto, guitare et chant, Chélé del sol, chant, percussions et danses et trois autres musiciens, nous propose un voyage musical des Saintes-Maries de la mer à l’Amérique latine en passant par l’Espagne… Un spectacle de qualité, rythmé, riche en couleur et passionné. Musiques Gipsy et Latines, pour vibrer et bouger !

6€ adh, 9€ ext, gratuit mineur

avec le groupe MODA LATINA,le voyage musical Centre Social et Culturel Lavieu Saint-Chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Centre Social et Culturel Lavieu Adresse Saint-Chamond Ville Saint-Chamond lieuville Centre Social et Culturel Lavieu Saint-Chamond