Soirée Latino avec le Radis Rouge : Film + Concert de Salsa en live + Buvette + Foodtruck Cinéma La Lanterne Bègles, vendredi 16 février 2024.

Soirée Latino avec le Radis Rouge : Film + Concert de Salsa en live + Buvette + Foodtruck La Lanterne et le Radis Rouge s’associent pour une grande soirée latino, avec film, concert et une ambiance pour danser (presque) toute la nuit ! Vendredi 16 février, 19h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole : 5€ /// Entrée libre pour le concert & la soirée

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Programme

19h – Ouverture, avec buvette & foodtruck

19h30 – Projection du film Chico & Rita

21h30 – Salsa en live, avec La Tribu Anacaona et les danseuses de Suena Cubano (entrée libre)

️ Le film

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute l’assistance. Des bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et ses rythmes latinos vont les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de leur destinée.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr contact@cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

