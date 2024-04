SOIREE LATINO AMERICAINE CONJUNTO JALEO Pomérols, samedi 6 avril 2024.

SOIREE LATINO AMERICAINE CONJUNTO JALEO Pomérols Hérault

Conjunto Jaléo, groupe de cinq musiciens d’horizons différents, partageant tous la même passion pour cette nébuleuse festive qu’est la musique latino-américaine. Venez vous initier à ces danses festives !

Depuis plus de vingt ans, l’orchestre languedocien séduit danseurs et aficionados de cha-cha, guaracha, boléro ou guajira. Un cocktail authentique d’arrangements originaux et d’interprétations énergiques des grands classiques cubains.

On vous attends nombreux pour cette soirée aux couleurs exotiques ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

4 Avenue de Pézenas

Pomérols 34810 Hérault Occitanie

L’événement SOIREE LATINO AMERICAINE CONJUNTO JALEO Pomérols a été mis à jour le 2024-03-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE