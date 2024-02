SOIRÉE LATINO À LA FERME DE CHAMPREUX Montgeard, jeudi 15 février 2024.

Venez vous amuser sur un thème latino à la Ferme de Champreux !

Le jeudi 15 février, la Ferme de Champreux à Nailloux vous invite à une soirée latino qui promet d’être inoubliable. Dès 20h, venez vibrer au rythme des musiques latines les plus entraînantes et laissez-vous emporter par l’ambiance festive et conviviale.

Tapas et mojitos un voyage culinaire en Amérique latine

Pour vous accompagner tout au long de la soirée, savourez de délicieux tapas et mojitos préparés avec des ingrédients frais et authentiques. Laissez-vous transporter par les saveurs épicées et colorées de la cuisine latino-américaine et profitez d’un moment de partage et de gourmandise.

Cours de bachata apprenez les pas de cette danse

Avant de vous lancer sur la piste de danse, pourquoi ne pas perfectionner vos talents de danseur lors d’un cours de bachata ? De 19h à 20h, Laury, une danseuse professionnelle, vous initiera aux pas de base de cette danse rythmée. Une occasion unique de découvrir la culture latine et de vous amuser en apprenant une nouvelle danse.

Une soirée ouverte à tous

Que vous soyez un amateur de salsa, de bachata ou simplement de musique latine, cette soirée est faite pour vous ! L’entrée est ouverte à tous et aucune expérience en danse n’est requise. Venez seul, en couple ou entre amis, et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable dans une ambiance chaleureuse et festive.

Informations pratiques

Date et heure: Jeudi 15 février à partir de 20h

Lieu: La Ferme de Champreux, Nailloux

Ouvert à tous

Tapas et mojitos: 20€

Cours de bachata: avec Laury de 19h à 20h (sur réservation)

Réservation conseillée: au 06.08.48.07.63

Adresse: 253 chemin du Lac de la Thésauque, 31560 Montgeard

Site web: www.lafermedechampreux.fr20 EUR.

