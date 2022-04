Soirée LATINA La Maison De La Mer Fos-sur-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fos-sur-Mer

Soirée LATINA La Maison De La Mer, 7 mai 2022, Fos-sur-Mer. Soirée LATINA

La Maison De La Mer, le samedi 7 mai à 20:00

Une belle soirée Latina vous attend le Samedi 7 Mai à Fos sur mer ! Rendez vous à la Maison de la Mer, grande salle sur la plage de Fos. Le programme s’annonce caliente : – 20h – 21h : Initiations aux danses latinas (salsa, bachata, merengue, chacha, reggaeton …) – 21h – 22h : Concert live avec l’orchestre latino EL TITI – 22h – 1h : Soirée SBK avec Dj Fafa ***Animations avec Rafael & Virginie de Tropicuba – Les danseuses les French’Y – Le percussionniste El Dany *** Tarif : 5€ Petite restauration sur place Grand parking gratuit On vous attend très nombreux !! Un évènement organisé par la ville et l’Office de tourisme de Fos sur Mer

5€

♫♫♫ La Maison De La Mer Avenue du Sablé d’Or, Fos-sur-Mer 13270 Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T01:00:00

