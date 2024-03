Soirée Latina Brasserie d’Orville Louvres, samedi 6 avril 2024.

Soirée Latina On fait revenir la chaleur tropicale à la brasserie. Cours de danse animé par Chamaco, et Dj Set par Dj Del Antigua. On balaye les styles entre salsa, bachata, reggaeton… Samedi 6 avril, 16h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

Envie de redanser et de sentir la chaleur tropicale, l’été avant l’heure ?

Après le succès des premières éditions, on accueille de nouveau Chamaco, acteur majeur du tube de l’été 98 Havana Delirio, Carnavalera Salsa ! ️

La soirée sera assurée par Dj Del Antigua qui est à l’origine de plusieurs mixtapes et compils tel que Fiesta Latino ou Salsa Mix Party !

Ce précurseur des soirées Latina en France, trouve toute son inspiration dans les années 90 à nos jours, entre salsa, bachata, reggaeton, merengue, latin house, coupé décalé, zouk, samba, vallenato, cumbia, ragga.

Pour assurer une immersion totale, des cocktails à base de bière seront proposés.

De plus, un cours de danse animé par Chamaco vous sera dispensé dès 17h, par session. Rendez-vous dès l’ouverture pour en profiter !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS·TES

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Toutes les infos sur l’event Facebook : ICI

Force & Houblon ! CheerZ !

