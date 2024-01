Soirée Laser Game sur Glace Patinoire Olympique de Limoges Limoges, vendredi 2 février 2024.

Vendredi 2 février 2024, dès 21h !

Quoi de mieux pour lancer le mois de février qu’une partie de laser game sur glace avec Laser League Limoges?

Le principe est simple, viens à la Patinoire de Limoges, paye ton entrée et profite des joies de la glisse sur la patinoire pendant la soirée.

En plus de cela, tu auras la possibilité de t’inscrire pour une partie de laser game sur glace.

Il te suffira juste de retirer tes patins, mettre tes baskets et l’équipement pour te lancer sur la glace, caché ou non derrière les structures mises pour l’occasion et tenter de remporter la victoire !!

Alors ????

Seras-tu avec nous vendredi ?? ‍♀️ ‍♂️

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine