Soirée LASER GAME Marmagne, samedi 2 mars 2024.

Soirée LASER GAME Marmagne Côte-d’Or

Venez vous immerger pendant 5 heures dans l’espace fascinant du LASER GAME en indoor au gymnase Jo Garret à Montbard.

Vous plongerez en immersion dans une véritable bataille. Equipé d’une arme munie de lasers à points rouges totalement inoffensifs, le but est de viser et de toucher un maximum de fois l’équipe adverse.

A partir de 7 ans, en famille, entre amis, entre collègues, ou encore face à des inconnus, venez-vous mettre dans la peau d’un espion ou d’un agent secret.

Partagez, ensemble, une véritable aventure urbaine hors du temps dans un environnement hors norme !

Cet événement est organisé par l’AS AUXOIS Handball et AUXOIS MORVAN AVENTURE.

Buvette et restauration sur place. Chaussures propres exigées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 17:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00

2 Rue de la Cens

Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Soirée LASER GAME Marmagne a été mis à jour le 2024-02-14 par COORDINATION CÔTE-D’OR