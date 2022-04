SOIREE LAPINOU Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

SOIREE LAPINOU Les Bêtises de Jean 22 Rue Notre Dame Saint-Mihiel

2022-04-21 18:30:00

2022-04-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-21 Les Bêtises de Jean 22 Rue Notre Dame

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Les Bêtises de Jean, cave à vin et fromage, épicerie fine, bar à vin, organise sa soirée Lapinou. Menu sur réservation uniquement, hors boissons

Tartare de bœuf au couteau et Carrot Cake ! ( 20€/personne )

Bien entendu les planches de charcuteries et fromages sont toujours disponibles

Venez avec ou sans déguisement, avec ou sans votre lapin mais toujours avec votre bonne humeur !

Et pour corser la soirée, petit jeu, une bouteille de vin à gagner. advmickaelvins@gmail.com +33 6 03 92 55 37 https://www.facebook.com/lesbetisesdejean Les Bêtises de Jean 22 Rue Notre Dame Saint-Mihiel

