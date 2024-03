Soirée Langues et Plurilinguisme | Rencontre avec M. Jonas Erin Institut français de Lettonie Riga, mardi 19 mars 2024.

Soirée Langues et Plurilinguisme | Rencontre avec M. Jonas Erin Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Mardi 19 mars, 18h00 Institut français de Lettonie sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T17:00:00+01:00 – 2024-03-19T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T17:00:00+01:00 – 2024-03-19T19:00:00+01:00

A l’occasion du mois de la Francophonie et de la promotion des cultures francophones, l’Institut français de Lettonie vous propose une soirée autour des langues, du plurilinguisme et de l’interculturalité !

Retrouvez-nous le mardi 19 mars à partir de 18h pour un échange sur l’éducation plurilingue et interculturelle animé par M. Jonas Erin, Inspecteur Général et expert sur les questions de l’enseignement des langues, du plurilinguisme et de l’interculturalité !

Institut français de Lettonie Raina Bulvaris 9 Riga LV-1050 Centrs [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-francais.lv/fr/v_events/soiree-langues-et-plurilinguisme-rencontre-avec-m-jonas-erin/#/ »}]