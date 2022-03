Soirée landaise à la Ganaderia Grenet Labatut, 19 août 2022, Labatut.

15 EUR Bienvenue à la Ganaderia Grenet pour un spectacle équestre et une course landaise.

Arrivée du bétail depuis les pâturages jusqu’au public mené par les cavaliers. Puis spectacle équestre avec les cavalières de la troupe Chevaux et Passions du Sud. Enfin, course landaise avec écarts et sauts. Une immersion totale dans la culture locale et les traditions landaises. Une expérience inoubliable à partager en famille.

+33 7 50 21 71 19

© Ganadéria Grenet

dernière mise à jour : 2022-03-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans