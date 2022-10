Soirée « L’Algérie au coeur » Marseille 1er Arrondissement, 8 novembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Soirée « L’Algérie au coeur »

2022-11-08 – 2022-11-08

EUR 7.8 9.8 Le Musée d’Histoire de Marseille, le collectif « L’Algérie au cœur », l’association Ancrages et le cinéma Les Variétés s’associent pour vous proposer une soirée dédiée à la guerre d’Algérie.



Au programme deux rendez-vous qui auront lieu mardi 8 novembre à partir de 18h :



►Conférence à 18h : La Cimade, une association engagée dans la Guerre d’Algérie « ici » et « là-bas »

Durée : 2h

Par Anne Boitel, docteure en histoire, chercheuse associée à l’UMR Telemme, CNRS Aix-Marseille.



Alors que la Cimade mène une action d’assistance auprès des étrangers internés dans les camps durant la Seconde Guerre mondiale et à la Libération, la Guerre d’Algérie réoriente le répertoire d’actions de l’association qui s’engage en faveur de l’indépendance du peuple algérien. Son action sociale et assistantielle en Algérie, en particulier dans les camps de regroupement auprès des civils comme des prisonniers FLN en métropole, l’a conduit à verser progressivement dans un soutien politique clair en faveur du FLN.



À Marseille, le local d’alphabétisation du 43, rue d’Aix, ouvert dès 1956, devient le « consulat temporaire et officieux du FLN » qui réceptionne les libérés des camps d’assignation jusqu’à l’Indépendance le 5 juillet 1962. Parallèlement, les « retombées » de l’Indépendance ont pour corollaire le rapatriement des familles de harkis en France, « réfugiés » en danger face aux représailles en Algérie, dont le sort devient une cause pour la Cimade car en juin 1962 près de 30 000 d’entre-eux affluent dans des camps de transit et de reclassement. A partir de la Guerre d’Algérie, l’engagement de la Cimade dans la lutte pour la libération des peuples, en pleine émergence du Tiers-Monde, s’inscrit durablement dans son ADN tout comme l’aide au développement, la défense de la dignité humaine et des droits des étrangers.



En partenariat avec le collectif «L ’Algérie au cœur » et l’association Ancrages Dans le cadre des mardis de l’Histoire et en lien avec la projection du film « Les Harkis » de Philippe Faucon.

Gratuit

Entrée libre. Sans réservation, dans la limite des places disponible à l’auditorium du Musée d’Histoire de Marseille.



►Projection à 20h : Les Harkis de Philippe Faucon

Hors les murs. Aux Variétés – 37 rue Vincent Scotto – 13001 Marseille

Fiction, France, 2022, 82 mn



Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. À leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Séance suivie d’une rencontre avec Samia Chabani (Directrice de l’association Ancrages) et Saïd Merabti (Président du centre d’études et de documentation sur les Harkis).

Séance co-organisée par le cinéma Les Variétés, le Musée d’Histoire de Marseille, le collectif L’Algérie au cœur et l’association Ancrages et en lien avec la conférence La Cimade, une association engagée dans la Guerre d’Algérie « ici » et « là-bas ».



Tarifs adultes/enfants : 9,80 € plein/7,80 € réduit (étudiants, + 65 ans, demandeurs d’emploi, -26 ans )

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Une soirée dédiée à la guerre d’Algérie

