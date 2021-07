Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Soirée Ladji Diallo » Ma vallée : un truc de fou ! (Conte + soirée gascone) Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Soirée Ladji Diallo » Ma vallée : un truc de fou ! (Conte + soirée gascone) 2021-07-16 21:00:00 – 2021-07-16 Dans le parc de la villa Bonvouloir (face à la piscine) ou Halle aux grains en cas de pluie BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Participation :

Plein tarif 8€ – Tarif réduit 6€

tarif réduit : moins de 18 ans, adhérents, sans emploi…

Soirée proposée en partenariat avec La villa Bonvouloir (Face à la piscine)

Renseignements/réservations

06 45 44 18 94 /06 87 42 88 73 Maynats.org L’association Maynats présente :

21h00 Ladji Diallo

» Ma vallée : un truc de fou ! »

Quand un jeune de banlieue s’installe dans une vallée des Pyrénées… !

Après un parcours initiatique digne d’un héros de conte – castagne en banlieue parisienne, puis apprentissage du théâtre- Ladji Diallo découvre les Pyrénées.

C’est le coup de foudre. Il s’installe dans une petite vallée et depuis ne cesse de s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau…

Aujourd’hui, il se sent prêt à raconter ses Pyrénées revues au filtre de son innocence, de la malice des habitants et de la sienne propre. Et en deuxième partie de soirée à 22h30

